Go_A изменили песню для Евровидения (ВИДЕО)09.03.2020 16:00
В сети появилась новая, доработанная, версия фольклорной композиции "Соловей", с которой в этом году группа Go_A представит Украину на Евровидении, сообщает РБК-Украина . Вместе с музыкантами работой ... подробнее →
Китайские эксперты спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса09.03.2020 14:00
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает ... подробнее →
МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса09.03.2020 12:00
Украинцам рекомендуют временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта09.03.2020 10:00
Сегодня, 9 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода (для украинских КПВВ – с 7:00 до 18:30). ... подробнее →
Новичок Премьер-лиги едва не отобрал очки у "Шахтера" (ВИДЕО)09.03.2020 09:00
"Шахтер" на выезде победил "Колос" (4:3) в матче 22-го тура Favbet Лиги, сообщает sportarena.com . Горняки повели в счете в начале матча — Тайсон уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте ... подробнее →
В Италии от коронавируса за сутки умерли 133 человека09.03.2020 08:00
В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
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