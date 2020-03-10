Букмекеры обновили прогноз относительно победителя песенного конкурса Евровидение 2020, сообщает ICTV . Так, на первом месте оказалась Болгария с 12% шансов на победу. Исполнительница Victoria будет ... подробнее →

Госдума России на заседании во вторник, 10 марта, поддержала поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, которая отменяет ограничения на количество президентских сроков, сообщает ... подробнее →

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер», который должен состояться в Германии в четверг, 12-го марта, пройдет без зрителей, передает SPORT.UA . ... подробнее →

В Сингапуре ученые смогли обнаружить новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщает Апостроф . Как пишет The Straits Times, они могут создавать ложную картину о наличии у пациента ... подробнее →

Ляшко назвал стоимость экспресс-теста на коронавирус 10.03.2020 14:00 В ближайшее время Украина получит 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Также в конце этой недели или в начале следующей в страну поступит около тысячи быстрых тестов, каждый из ... подробнее →