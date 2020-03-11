Надя Дорофеева и Позитив записали видеообращение, в котором сообщили, что "Время и Стекло" готовится к прощальному туру, сообщает bigmir.net . Во вторник, 10 марта популярная украинская группа "Время ... подробнее →

Американская компания Google рекомендовала своим сотрудникам в США работать из дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Корреспондент.net . "Всем офисам в Северной Америке ... подробнее →

В Ростовской области на 869-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовой автомобиль Scania, сообщает сайт novosti.dn.ua . В результате ДТП погибли четыре ... подробнее →

Межведомственный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции создан в "ДНР". Об этом сообщили "республиканские" СМИ. «Принято решение о создании ... подробнее →

Нардеп: Кабмин Украины ввел общенациональный карантин 11.03.2020 13:30 В среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин. Об этом в Facebook сообщила нардеп Виктория Сюмар, которая присутствует на заседании Кабинета министров, передает СТРАНА.ua . ... подробнее →

В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов 11.03.2020 13:00 С 12 марта в непризнанной ДНР отменяется курсирование ряда пригородных поездов, передает Интернет-газета "Жизнь" . Как сообщает пресс-служба "ГП" «ДЖД», с целью экономии эксплуатационных ... подробнее →

Пасха-2020: когда и сколько будут праздновать украинцы 11.03.2020 12:00 Пасха – древнейший, самый важный и ожидаемый христианский праздник. Установлен он в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти, сообщает Корреспондент.net . Дата ... подробнее →