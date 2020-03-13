Samsung запустила услугу дезинфекции смартфонов13.03.2020 17:00
Коронавирус COVID-19 уже признан глобальной пандемией, поэтому к борьбе с ним присоединились и производители смартфонов. Здесь важно помнить о гигиене, ведь на наших гаджетах собирается огромное ... подробнее →
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса13.03.2020 16:30
Министерство здравоохранения Украины подтвердило, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, ... подробнее →
Через 48 часов Украина закроет границы для иностранных граждан13.03.2020 16:00
Через 48 часов Украина на две недели закроет границы для въезда иностранных граждан, сообщил секретарь СНБО Данилов, передает Цензор.НЕТ . Украинцы смогут возвращаться без ограничений. Приезжающие из ... подробнее →
В ОРДО опровергли заявление Авакова об эпидемии COVID-19 в Горловке13.03.2020 15:00
Заявления украинской стороны о распространении в Горловке пневмонии, вызванной коронавирусом, не соответствуют действительности. Об этом сегодня заявили в Межведомственном оперативном штабе по ... подробнее →
Украинские кинотеатры спрогнозировали потери от карантина13.03.2020 14:00
Общие потери украинских кинотеатров во время всеукраинского карантина могут составить 50 млн грн или $1,9 млн, сообщает LIGA.net . Совладелец сети кинотеатров Multiplex Владимир Трофименко в ... подробнее →
Польша гарантировала украинцам бесплатное лечение в случае заражения коронавирусом13.03.2020 13:00
Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение, информирует "Укринформ" . Об этом заявил спикер министерства ... подробнее →
В Китае нашли вероятного "нулевого пациента"13.03.2020 12:00
Первый случай заражения коронавирусом нового типа произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post, передает Корреспондент.net . Опираясь ... подробнее →
В Донецкой области не оказалось оборудования для выявления СОVID-1913.03.2020 11:00
Донецкий областной лабораторный центр МЗ (г.Мариуполь) не получит тест-системы для проверки на коронавирус из-за того, что единственный в Украине не имеет необходимого оборудования, передает ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 марта13.03.2020 10:00
Сегодня, 13 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 марта линию ... подробнее →
"Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" (ВИДЕО)13.03.2020 09:00
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1, сообщает Цензор.НЕТ . Из-за пандемии коронавируса встреча "Вольфсбурга" и "Шахтера" ... подробнее →
В Украине зафиксировано еще два случая коронавирусной инфекции13.03.2020 08:00
В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщает пресс-служба Министерства ... подробнее →
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