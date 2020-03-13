Samsung запустила услугу дезинфекции смартфонов

13.03.2020 17:00

Коронавирус COVID-19 уже признан глобальной пандемией, поэтому к борьбе с ним присоединились и производители смартфонов. Здесь важно помнить о гигиене, ведь на наших гаджетах собирается огромное ... подробнее →

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

13.03.2020 16:30

Министерство здравоохранения Украины подтвердило, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, ... подробнее →

Через 48 часов Украина закроет границы для иностранных граждан

13.03.2020 16:00

Через 48 часов Украина на две недели закроет границы для въезда иностранных граждан, сообщил секретарь СНБО Данилов, передает Цензор.НЕТ . Украинцы смогут возвращаться без ограничений. Приезжающие из ... подробнее →

В ОРДО опровергли заявление Авакова об эпидемии COVID-19 в Горловке

13.03.2020 15:00

Заявления украинской стороны о распространении в Горловке пневмонии, вызванной коронавирусом, не соответствуют действительности. Об этом сегодня заявили в Межведомственном оперативном штабе по ... подробнее →

Украинские кинотеатры спрогнозировали потери от карантина

13.03.2020 14:00

Общие потери украинских кинотеатров во время всеукраинского карантина могут составить 50 млн грн или $1,9 млн, сообщает LIGA.net .   Совладелец сети кинотеатров Multiplex Владимир Трофименко в ... подробнее →

Польша гарантировала украинцам бесплатное лечение в случае заражения коронавирусом

13.03.2020 13:00

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение, информирует "Укринформ" . Об этом заявил спикер министерства ... подробнее →

В Китае нашли вероятного "нулевого пациента"

13.03.2020 12:00

Первый случай заражения коронавирусом нового типа произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post, передает Корреспондент.net . Опираясь ... подробнее →

В Донецкой области не оказалось оборудования для выявления СОVID-19

13.03.2020 11:00

Донецкий областной лабораторный центр МЗ (г.Мариуполь) не получит тест-системы для проверки на коронавирус из-за того, что единственный в Украине не имеет необходимого оборудования, передает ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 марта

13.03.2020 10:00

Сегодня, 13 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 марта линию ... подробнее →

"Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" (ВИДЕО)

13.03.2020 09:00

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1, сообщает Цензор.НЕТ . Из-за пандемии коронавируса встреча "Вольфсбурга" и "Шахтера" ... подробнее →

В Украине зафиксировано еще два случая коронавирусной инфекции

13.03.2020 08:00

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщает пресс-служба Министерства ... подробнее →

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