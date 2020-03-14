Виктор Бронюк, известный украинский музыкант, лидер группы ТIК, стал ведущим кулинарного шоу под названием «Первое, второе и компот» на телеканале ICTV. На официальном сайте этого канала ... подробнее →

Режим повышенной готовности введен в "ДНР" в связи с распространением COVID-19. Об этом говорится в указе №57 "главы республики", передают местные СМИ. В указе предписывается "министерству ... подробнее →

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты ... подробнее →

Греческий Олимпийский комитет отменил эстафету Олимпийского огня, чтобы защитить население страны от распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →

В Италии резко возросла смертность от COVID-19 14.03.2020 13:00 В Италии за сутки 13 марта от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 250 человек, сообщает Корреспондент.net . Всего с начала вспышки умерли 1266 человек, заявил в пятницу ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 марта 14.03.2020 11:00 Сегодня, 14 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 марта через КПВВ ... подробнее →