В Греции из-за коронавируса отменили эстафету Олимпийского огня

14.03.2020 17:00

Греческий Олимпийский комитет отменил эстафету Олимпийского огня, чтобы защитить население страны от распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →

Украина закрывает границы для самолетов, поездов и автобусов

14.03.2020 16:00

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты ... подробнее →

В "ДНР" ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

14.03.2020 15:00

Режим повышенной готовности введен в "ДНР" в связи с распространением COVID-19. Об этом говорится в указе №57 "главы республики", передают местные СМИ. В указе предписывается "министерству ... подробнее →

Лидер группы ТIК стал ведущим кулинарного шоу

14.03.2020 14:00

Виктор Бронюк, известный украинский музыкант, лидер группы ТIК, стал ведущим кулинарного шоу под названием «Первое, второе и компот» на телеканале ICTV. На официальном сайте этого канала ... подробнее →

В Италии резко возросла смертность от COVID-19

14.03.2020 13:00

В Италии за сутки 13 марта от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 250 человек, сообщает Корреспондент.net . Всего с начала вспышки умерли 1266 человек, заявил в пятницу ... подробнее →

В Кабмине пообещали упростить порядок получения соцвыплат для пенсионеров ОРДЛО (ВИДЕО)

14.03.2020 12:00

Кабинет Министров временно изменит порядок подтверждения статуса перемещенных лиц пенсионерами, проживающими на оккупированных территориях Донбасса. Это позволит пожилым людям не стоять в очередях на ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 марта

14.03.2020 11:00

Сегодня, 14 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 марта через КПВВ ... подробнее →

Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса (ВИДЕО)

14.03.2020 10:00

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины, сообщает Цензор.НЕТ . Он призвал всех граждан вернуться в ... подробнее →

Первое подозрение на коронавирус зафиксировано на Луганщине

14.03.2020 09:00

В Луганской области зафиксировали первое подозрение на коронавирус. Об этом 13 марта сообщил Департамент здравоохранения областной госадминистрации в Facebook . "По состоянию на сегодня (13 марта) в ... подробнее →

Создана онлайн-карта мониторинга COVID-19 в Украине

14.03.2020 08:00

Начала работать интерактивная карта, которая показывает оперативную информацию о численности госпитализированных с подозрением на новый коронавирус в Украине. Она появилась на сайте Tableau Public ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх