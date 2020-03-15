Заря нанесла Шахтеру второе поражение в сезоне (ВИДЕО) 15.03.2020 18:00 Луганская Заря в матче 23 тура украинской Премьер-лиги победила с минимальным счетом донецкий Шахтер, сообщает Украинская правда . Поединок прошел без зрителей в Запорожье, в воскресенье 15 марта. ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 15.03.2020 15:00 ОВЕН Родившимся в апреле стоит сбавить обороты: поменьше резких движений, необдуманного риска и общения с теми, с кем вы не хотите поссориться. А вот Овны марта смело могут браться за любые дела ... подробнее →