Житель Черновицкой области, у которого впервые зафиксировали коронавирус, выздоравливает, информирует Цензор.НЕТ . Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Черновицкой областной ... подробнее →

Бывший игрок сборной Украины по футболу Артем Федецкий выиграл 50 тыс. гривен в телепередаче "Рассмеши комика", сообщает НВ . Экс-футболист смог пять раз рассмешить ведущих шоу Ольгу Полякову и ... подробнее →

1 марта в Украине было запущено президентскую программу «Большое строительство». По ее плану в течение 2020 году в стране должны построить и капитально отремонтировать сотни школ, детских ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу COVID-19. Об этом говорится в указе на сайте президента, сообщает Корреспондент.net . Совет будет ... подробнее →

В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса 16.03.2020 13:00 Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в США, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл. Первый участник испытаний ... подробнее →

С 17 марта в Киеве вводят тотальный карантин 16.03.2020 12:00 С 17 марта в Киеве ужесточаются меры по пресечению распространения коронавируса. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко. "Столица продолжает ... подробнее →

В Украине подтверждены два новых случая COVID-19 16.03.2020 11:00 По состоянию на 16 марта 2020 года в Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом COVID-19, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на странице в сети Facebook. По ... подробнее →