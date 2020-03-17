В Китае открылся первый после карантина кинотеатр17.03.2020 17:00
В китайском городе Урумчи в провинции Синьцзян впервые с 26 января, когда был введен карантин из-за коронавируса, официально открылся первый кинотеатр "Золотая пальма", сообщает Корреспондент.net . В ... подробнее →
УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год17.03.2020 16:00
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы из-за коронавируса, сообщает НВ . Турнир перенесен на 2021 год. Пройдет он с 11 июня по 11 июля. Как и ... подробнее →
Мюзикл "Кошки" назван худшим фильмом года (ВИДЕО)17.03.2020 15:00
В Лос-Анджелесе из-за коронавируса отменили церемонию вручения антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, но организаторы решили огласить список победителей на ... подробнее →
В Италии нашли лекарство от коронавируса17.03.2020 14:00
В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche. Об этом ... подробнее →
В США первым добровольцам ввели вакцину против коронавируса17.03.2020 13:00
Ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле с ввели вакцину против коронавируса COVID-19 первым четырем здоровым добровольцам, сообщает Украинская правда . ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта17.03.2020 12:00
Контрольные пункты на линии разграничения функционируют в режиме временного ограничения. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. По данным ... подробнее →
В "ДНР" обесценилась гривна17.03.2020 11:00
В обменниках непризнанной "ДНР" резко обвалился курс гривны, сообщает интернет-газета "Жизнь" . Со вчерашнего дня за одну гривну могут дать всего два рубля. Чтобы купить гривну, нужно отдать 2,6 ... подробнее →
Рада приняла закон о противодействии коронавирусу17.03.2020 10:00
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения ... подробнее →
Первые случаи коронавируса зафиксированы в Киеве17.03.2020 09:00
16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Отмечается, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Мэр Киева Виталий ... подробнее →
"ДНР": у "горловской пациентки" коронавирус не обнаружен17.03.2020 08:00
В "ДНР" в Горловке на карантине находилась женщина, которая прибыла из Китая. Как сообщают подконтрольные "ДНР" сайты, подозрения на COVID-19 у госпитализированной не подтвердились, передает ... подробнее →
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