В Китае открылся первый после карантина кинотеатр 17.03.2020 17:00 В китайском городе Урумчи в провинции Синьцзян впервые с 26 января, когда был введен карантин из-за коронавируса, официально открылся первый кинотеатр "Золотая пальма", сообщает Корреспондент.net . В ... подробнее →

УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год 17.03.2020 16:00 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы из-за коронавируса, сообщает НВ . Турнир перенесен на 2021 год. Пройдет он с 11 июня по 11 июля. Как и ... подробнее →

Мюзикл "Кошки" назван худшим фильмом года (ВИДЕО) 17.03.2020 15:00 В Лос-Анджелесе из-за коронавируса отменили церемонию вручения антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, но организаторы решили огласить список победителей на ... подробнее →