"ЛНР" вслед за "ДНР" закрывает границу с Украиной21.03.2020 17:00
"Глава" так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил, что граница с Украиной будет закрыта из-за распространения коронавируса с понедельника, 23 марта, сообщает СТРАНА.ua . ... подробнее →
В Киеве ввели спецпропуска на передвижение в общественном транспорте21.03.2020 16:00
В Киеве с 23 марта передвижение на общественном транспорте будет возможно только по специальным пропускам для работников важных сфер жизни города, сообщает телеканал 112 Украина . Об этом заявил ... подробнее →
ФК "Александрия" пожертвовал 5 млн гривен на борьбу с коронавирусом21.03.2020 15:00
Клуб УПЛ «Александрия» присоединился к борьбе с коронавирусом. Клуб закупил аппаратуру для трех больниц Кировоградской области на сумму более 5 миллионов гривен, сообщает Sport.ua . ... подробнее →
20 тысяч волонтеров согласились тестировать вакцину от COVID-1921.03.2020 13:00
Подопытными для создания вакцины от коронавируса согласились стать более 20 тысяч человек, пишет The Wall Street Journal, сообщает Корреспондент.net . Добровольцы записались в программу исследования ... подробнее →
В "ДНР" получили российские тесты на коронавирус (ВИДЕО)21.03.2020 11:00
Телеканалами "ДНР" были показаны сюжеты о наличии тестов в лаборатории особо опасных инфекций в Донецке. При этом не озвучивают имеющееся количество этих тест-систем, сообщает Depo.Донбасс . В ... подробнее →
Во Львове больной COVID-19 выздоровел, пока ждал результаты теста21.03.2020 10:00
Во Львове в пятницу, 20 марта, сообщили об обнаружении первого больного коронавирусом. При этом местные врачи утверждают, что мужчина уже выздоровел. Об этом сообщил пресс-секретарь Львовской ОГА ... подробнее →
COVID-19 в Украине: 41 заразившийся, 3 умерших21.03.2020 09:00
В Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 41 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает РБК-Украина . По состоянию на вечер 20 марта ... подробнее →
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