«Евровидение-2020» могут провести онлайн22.03.2020 17:00
«Евровидение-2020» должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды, в середине мая, однако пандемия коронавируса спутала все планы. Об этом сообщает "Рамблер" . ... подробнее →
В Украине увеличилось число выздоровевших от COVID-19 (обновлено)22.03.2020 16:00
Восемь человек в Украине излечились от коронавируса, всего в стране зафиксировано 47 случаев заболевания, сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Все случаи выздоровления были зафиксированы ... подробнее →
В США запускают в производство 45-минутный экспресс-тест на коронавирус22.03.2020 15:00
Управление Соединенных Штатов Америки по санитарному надзору за качеством пищевых и медицинских продуктов утвердило первый экспресс-тест на коронавирус. Он может показать результат за 45 минут, ... подробнее →
Оргкомитет Игр в Токио рассматривает возможность переноса Олимпиады22.03.2020 13:00
Организационный комитет Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио, начал рассматривать возможность переноса Игр на более позднее время, сообщает iSport.ua . Самые важные соревнования четырехлетия ... подробнее →
В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации22.03.2020 12:00
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации в субботу приняла решение о введении в регионе режима чрезвычайной ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта22.03.2020 11:00
ОВЕН Происходящие в это время события будут побуждать рожденных до 10 апреля к активности и инициативе, плюс вы сумеете производить самое благоприятное впечатление на окружающих. Стремитесь оказывать ... подробнее →
США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной22.03.2020 10:00
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек. Таким образом Соединенные Штаты вышли на третье место по количеству зараженных ... подробнее →
В Украине за сутки обнаружено 6 новых случаев COVID-1922.03.2020 09:00
Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на шесть и достигло 47. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook в субботу, 21 марта, передает ... подробнее →
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус12:00
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко17:00
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу14:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус08:00
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом16:00
- В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок09:00
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО14:00
- В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"12:00
- В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации12:00
- СМИ: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус17:00
- "Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса16:00
- Повторный тест на COVID-19 супружеской пары из Днепра дал отрицательный реультат15:00
- В Китае назвали первого заразившегося COVID-1914:00
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус12:00
- Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения11:00
- Мэр Бергамо назвал причину начала эпидемии COVID-19 в Италии10:00
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-1909:00
- ВОЗ дала рекомендации по борьбе с COVID-1908:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко
- В АТБ вводят специальный "час пенсионера"
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом
- В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-19
- Кабмин объявил режим ЧС по всей стране
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая
- В Украине на сегодняшнее утро 84 случая коронавируса