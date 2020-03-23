НБУ разрешил гражданам не платить ипотеку

23.03.2020 17:00

НБУ сообщил, что на время введения в Украине карантина (на сегодняшний день до 3 апреля 2020 года) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам, информирует Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →

В апреле-мае пенсионерам выплатят надбавку и повысят пенсии

23.03.2020 16:00

Пенсионный фонд Украины в апреле выплатит по тысяче гривен сверх обычной пенсии более 10 миллионам человек. Кроме того, в мае проведут предусмотренную законом индексацию пенсий на 11% для 7,5 млн ... подробнее →

Во Франции заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

23.03.2020 15:00

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином оказался крайне эффективным средством против коронавируса, сообщает Naked Science . Такие выводы озвучила команда ... подробнее →

Россия открыла границу для жителей ОРДЛО

23.03.2020 14:00

Правительство России разрешило въезд в страну для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, несмотря на карантин в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС, передает ... подробнее →

"АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания

23.03.2020 13:00

Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о повышении цен на ряд продуктов питания и товары первой необходимости в условиях карантина, введенного в Украине в связи с коронавирусом. Об этом говорится в ... подробнее →

В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"

23.03.2020 12:00

В оккупированном Луганске во время аварии рейсового автобуса 22 марта пострадали пять человек, сообщает Depo.Донбасс . "В результате ДТП с участием рейсового автобуса "Эталон", следовавшего по ... подробнее →

Австралия и Канада отказались от участия в Олимпиаде

23.03.2020 11:00

Сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на Олимпиаду в Токио, если она состоится летом этого года, сообщает sportarena.com . В Национальных олимпийских ... подробнее →

Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме

23.03.2020 10:00

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого недавно осудили на 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства, заразился коронавирусом, находясь в тюрьме. Тест на Covid-19 показал ... подробнее →

В Италии уменьшились темпы распространения коронавируса

23.03.2020 09:00

В Италии упало количество новых зарегистрированных заражений вирусом COVID-19 - за последние сутки число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек. Днем раньше рост составлял 6557 человек, ... подробнее →

В Украине за сутки выявлено 26 новых случаев COVID-19

23.03.2020 08:00

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →

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