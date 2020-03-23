НБУ разрешил гражданам не платить ипотеку23.03.2020 17:00
НБУ сообщил, что на время введения в Украине карантина (на сегодняшний день до 3 апреля 2020 года) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам, информирует Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →
В апреле-мае пенсионерам выплатят надбавку и повысят пенсии23.03.2020 16:00
Пенсионный фонд Украины в апреле выплатит по тысяче гривен сверх обычной пенсии более 10 миллионам человек. Кроме того, в мае проведут предусмотренную законом индексацию пенсий на 11% для 7,5 млн ... подробнее →
Во Франции заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса23.03.2020 15:00
Противомалярийный препарат гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином оказался крайне эффективным средством против коронавируса, сообщает Naked Science . Такие выводы озвучила команда ... подробнее →
Россия открыла границу для жителей ОРДЛО23.03.2020 14:00
Правительство России разрешило въезд в страну для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, несмотря на карантин в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС, передает ... подробнее →
"АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания23.03.2020 13:00
Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о повышении цен на ряд продуктов питания и товары первой необходимости в условиях карантина, введенного в Украине в связи с коронавирусом. Об этом говорится в ... подробнее →
В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"23.03.2020 12:00
В оккупированном Луганске во время аварии рейсового автобуса 22 марта пострадали пять человек, сообщает Depo.Донбасс . "В результате ДТП с участием рейсового автобуса "Эталон", следовавшего по ... подробнее →
Австралия и Канада отказались от участия в Олимпиаде23.03.2020 11:00
Сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на Олимпиаду в Токио, если она состоится летом этого года, сообщает sportarena.com . В Национальных олимпийских ... подробнее →
Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме23.03.2020 10:00
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого недавно осудили на 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства, заразился коронавирусом, находясь в тюрьме. Тест на Covid-19 показал ... подробнее →
В Италии уменьшились темпы распространения коронавируса23.03.2020 09:00
В Италии упало количество новых зарегистрированных заражений вирусом COVID-19 - за последние сутки число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек. Днем раньше рост составлял 6557 человек, ... подробнее →
В Украине за сутки выявлено 26 новых случаев COVID-1923.03.2020 08:00
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →
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