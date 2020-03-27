Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус

27.03.2020 17:00

Российский певец и композитор Игорь Николаев был доставлен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, передает Обозреватель . Об этом сообщает Telegram-канал "112". Отмечается, что на ... подробнее →

ФИФА наполовину сократит зарплаты футболистов

27.03.2020 16:00

Руководство ФИФА на совещании с представителями клубов попросило игроков согласиться на понижение зарплаты на 50% во время остановки сезона, сообщает телеканал 112 Украина . Из-за пандемии ... подробнее →

Борис Джонсон заразился коронавирусом

27.03.2020 15:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом и испытывает легкие симптомы, сообщает НВ . «Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить правительством ... подробнее →

COVID-19 обнаружили в Кремле

27.03.2020 14:00

Среди сотрудников администрации президента РФ есть больной коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ICTV . "Действительно, в администрации выявлены ... подробнее →

В Мариуполе изменили правила въезда в город

27.03.2020 13:00

Въезжающим в Мариуполь теперь измеряют температуру и дают заполнить анкету с данными для контроля самоизоляции. Об этом на брифинге по противодействию коронавирусу сообщил заместитель Мариупольского ... подробнее →

В Украине созданы высокоточные тест-системы на COVID-19

27.03.2020 12:00

В Украине разработали собственные высокоточные ПЦР-тесты для определения коронавируса COVID-19. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко, сообщает ИА ... подробнее →

За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-19

27.03.2020 11:00

В Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно ... подробнее →

На Буковине еще три человека излечились от коронавируса

27.03.2020 10:00

По состоянию на 26 марта в Черновицкой области официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19, передает Громадське . Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА ... подробнее →

США вышли на первое место по числу случаев коронавируса

27.03.2020 09:00

Университет Джонса Хопкинса, сообщил, что число зараженных коронавирусом в США составляет 82 404 человек, что выводит страну на первое место по этому показателю. Ранее лидерство удерживали Китай и ... подробнее →

CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута

27.03.2020 08:00

В Донецкой области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ . Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook. CОVID-19 ... подробнее →

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