В испанской «Валенсии» 10 футболистов заразились коронавирусом28.03.2020 17:00
В испанской «Валенсии» масштабное заражение коронавирусом среди футболистов и персонала клуба, передает XSPORT.ua . Как сообщает Marca, заражены 25 человек, среди них 10 футболистов ... подробнее →
В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области28.03.2020 16:00
С 28 марта введено ограничение на въезд в Луганскую и Донецкую области в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, что коснется ... подробнее →
Карантин улучшил качество воздуха над Европой28.03.2020 15:00
Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми европейскими странами после введения карантина. Изображения со спутника Агентство разместило у себя на сайте, ... подробнее →
У фронтмена группы Rammstein не подтвердилось подозрение на коронавирус28.03.2020 13:00
У солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус. Об этом сообщается в Facebook группы, передает LIGA.net . "Тилль Линдеманн был госпитализирован врачом ... подробнее →
Число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 31128.03.2020 11:00
На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины. Таким образом, за ... подробнее →
В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина28.03.2020 10:00
Вчера оккупанты из стрелкового оружия обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу, сообщает ... подробнее →
В Китае выздоровели 92% больных COVID-1928.03.2020 09:00
В Китае за все время эпидемии выздоровели 92% зараженных. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, обнародованные 28 марта, сообщает Корреспондент.net ... подробнее →
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией09:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"15:00
- Жители США подали в суд на Китай из-за коронавируса17:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В Китае создали сверхточный экспресс-тест на коронавирус15:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- На стадионах Беларуси появились виртуальные болельщики (ВИДЕО)13:00
- НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля11:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- Аваков назвал суммы выплат потерявшим работу из-за карантина09:00
- В Ухане отпраздновали окончание карантина световым шоу (ВИДЕО)08:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-19
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший
- В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса
- Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф
- Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция
- В Австралии нашли препарат, убивающий коронавирус