В испанской «Валенсии» 10 футболистов заразились коронавирусом28.03.2020 17:00
В испанской «Валенсии» масштабное заражение коронавирусом среди футболистов и персонала клуба, передает XSPORT.ua . Как сообщает Marca, заражены 25 человек, среди них 10 футболистов ... подробнее →
В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области28.03.2020 16:00
С 28 марта введено ограничение на въезд в Луганскую и Донецкую области в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, что коснется ... подробнее →
Карантин улучшил качество воздуха над Европой28.03.2020 15:00
Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми европейскими странами после введения карантина. Изображения со спутника Агентство разместило у себя на сайте, ... подробнее →
У фронтмена группы Rammstein не подтвердилось подозрение на коронавирус28.03.2020 13:00
У солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус. Об этом сообщается в Facebook группы, передает LIGA.net . "Тилль Линдеманн был госпитализирован врачом ... подробнее →
Число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 31128.03.2020 11:00
На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины. Таким образом, за ... подробнее →
В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина28.03.2020 10:00
Вчера оккупанты из стрелкового оружия обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу, сообщает ... подробнее →
В Китае выздоровели 92% больных COVID-1928.03.2020 09:00
В Китае за все время эпидемии выздоровели 92% зараженных. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, обнародованные 28 марта, сообщает Корреспондент.net ... подробнее →
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- Пасечник "переименовал" Луганск14:00
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи13:00
- В ОРДО продлили отопительный сезон12:00
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу16:00
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"13:30
- Названа дата первого пилотируемого полета космического корабля Илона Маска17:00
- В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО)15:00
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля11:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»17:00
- Французские вирусологи определили смертельную для Covid-19 температуру16:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"
- Пасечник "переименовал" Луганск
- В ОРДО продлили отопительный сезон
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-19
- В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными
- В Горловке начался процесс обмена пленными
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-19