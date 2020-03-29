Названа предварительная дата проведения Олимпийских игр в Токио29.03.2020 17:00
Организаторы Олимпийских игр в Токио рассматривают предварительной датой открытия 23 июля 2021 года. Об этом сообщает New York Times, передает iSport.ua . По данным источника, 29 марта состоится ... подробнее →
Компания Midea выпустила "противовирусный" робот-пылесос29.03.2020 15:00
Компания Midea выпустила робот-пылесос модели VCR15, изюминкой которого стало наличие встроенного «антивируса», сообщает OaNews . Устройство производит обработку напольного покрытия при ... подробнее →
В Борисполь прибыл самолет с медпомощью из Китая29.03.2020 14:00
В Борисполе приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT с очередной партией медицинских средств из китайского города Сямэнь. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в воскресенье, 29 марта, ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля29.03.2020 13:00
ОВЕН Овнам, рожденным до 10 апреля, удастся перевести некоторые отношения на совершенно новый уровень. Первая половина недели продуктивная или спокойная — это уж кому что надо. Во второй ... подробнее →
В Украине число заболевших коронавирусом превысило 40029.03.2020 11:00
Количество случаев коронавируса в Украине сегодня выросло до 418. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения. По данным Центра общественного здоровья, за ... подробнее →
Сегодня Украина перешла на летнее время29.03.2020 10:00
Украина в воскресенье, 29 марта, перешла на "летний" порядок исчисления времени. Об этом сообщает РБК-Украина . В 3:00 ночью стрелки часов переместились на час вперед - на 4:00. Переход на летнее ... подробнее →
В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-1929.03.2020 09:00
На оккупированной и неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией, заявила “министр здравоохранения "ЛНР”" ... подробнее →
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