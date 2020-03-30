Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?

30.03.2020 20:00

Украина, как и остальной мир, закрылась на карантин. Самолеты почти не летают, поезда и автобусы не ходят между городами. Не работают школы, детсады и вузы, закрыты кафе, рестораны и большинство ... подробнее →

Рада проголосовала в первом чтении "антиКоломойский" закон

30.03.2020 19:00

Верховная Рада Украины приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в ... подробнее →

Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?

30.03.2020 18:00

Из-за пандемии коронавируса более 100 стран мира закрыли учебные заведения на карантин. Украина – не исключение, с 12 марта все школы и университеты работают дистанционно. Пока учебные заведения ... подробнее →

В Украине созданы 567 мобильных бригад для проведения тестов на COVID-19

30.03.2020 14:00

Минздрав создал в Украине 567 мобильных бригад, которые будут забирать образцы для проведения тестирования на COVID-19 в вирусологических лабораториях методом полимеразной цепной реакции. Об этом на ... подробнее →

Кабмин хочет направить в "Л/ДНР" гумпомощь для борьбы с коронавирусом

30.03.2020 13:00

Киев обратится к международным организациям с просьбой отправить в "Л/ДНР" гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Об этом в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 30 ... подробнее →

Игорь Николаев рассказал о результате теста на коронавирус

30.03.2020 12:00

Российский певец Игорь Николаев, у которого подозревали коронавирус, сообщил, что его анализ на Covid-19 показал отрицательный результат, передает СТРАНА.ua . Об этом Николаев сообщил в Instagram, ... подробнее →

В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни

30.03.2020 11:00

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая. Об ... подробнее →

В Москве ввели жесткие карантинные меры

30.03.2020 10:00

В Москве, по распоряжению мэра Сергея Собянина, вводятся чрезвычайные меры – "домашний режим самоизоляции" – для всех жителей Москвы независимо от возраста. Аналогичные меры приняты и в ... подробнее →

В Мариуполе выявлены 4 новых случая COVID-19

30.03.2020 09:00

Четыре новые лабораторно подтвержденные случаи коронавируса COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области, все — в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, ... подробнее →

Минздрав опубликовал список больниц для госпитализации пациентов с COVID-19

30.03.2020 08:00

Министерство здравоохранения совместно с главами ОГА и НСЗУ предусмотрело 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов c COVID-19, состояние которых ухудшается. ... подробнее →

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