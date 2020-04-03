Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram, передает Корреспондент.net . Он подчеркнул, что ... подробнее →

В Тунисе власти решили применить роботы P-Guard в патрулировании улиц во время карантина из-за пандемии коронавируса, передает Корреспондент.net . Сообщается, что роботами P-Guard можно управлять ... подробнее →

UEFA сообщил в письменном виде 55 членам-ассоциациям, включая лиги и клубы, изъяснив ситуацию с возможным вариантом досрочного завершения национальных первенств из-за пандемии коронавируса, передает ... подробнее →

Российский певец Лев Лещенко, который лечится от коронавируса в больнице в подмосковном поселке Коммунарка, спел для поклонников песню Надежда. Видео появилось в Instagram-аккаунте знаменитости, ... подробнее →

НБУ купил доллары на межбанке и укрепил гривну 03.04.2020 12:00 В пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,59 грн, что на 16 копеек ниже в сравнении с предыдущим банковским днем, сообщает СТРАНА.ua . Евро ... подробнее →

В Украине зафиксировано 138 новых случаев COVID-19 03.04.2020 11:00 В Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 ... подробнее →