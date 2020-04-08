Онлайн-шоу Евровидения: когда и где смотреть08.04.2020 17:00
В Украине проведут трансляцию альтернативного онлайн-шоу Europe Shine A Light, созданного организаторами Евровидения после отмены песенного конкурса в Роттердаме из-за коронавируса, сообщает Апостроф ... подробнее →
В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса08.04.2020 16:00
Донецкая область уже получила препарат «Плаквенил», который используется при лечении больных с тяжелой формой коронавируса. Скоро его доставят в Мариуполь, сообщает MRPL.CITY . Об этом ... подробнее →
ПФУ начал выплату компенсаций пенсионерам старше 80 лет08.04.2020 15:00
Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, передает РБК-Украина . Как отметили в ... подробнее →
Домашний стадион "Шахтера" могут превратить в полевой госпиталь08.04.2020 14:00
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил о возможности превратить стадион ОСК «Металлист» в госпиталь для больных коронавирусомв случае крайней необходимости, сообщает XSPORT.ua . ... подробнее →
Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф08.04.2020 13:00
Ученые Манчестерского института технологий создали уникальный шарф, способный заменить медицинские маски. Об этом пишет The Guardian, сообщает Корреспондент.net . Характеризуя свое изобретение, ... подробнее →
На "родине коронавируса" полностью отменили карантин08.04.2020 12:00
Китайский город Ухань, который стал эпицентром коронавируса и откуда инфекция распространилась на весь мир, снял ограничения на выезд, информирует Цензор.НЕТ . Отмечается, что возможность въезжать в ... подробнее →
В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса08.04.2020 11:00
Центр общественного здоровья Минздрав Украины опубликовал перечень симптомов, с которыми пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализируют, передает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля08.04.2020 10:00
В Украине, на утро 8 апреля зафиксировано уже 1 668 случаев коронавирусной болезни. А вчера, 7 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 1 462. Всего же за минувшие сутки в стране ... подробнее →
На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший08.04.2020 09:00
В Донецкой области зафиксированы два новых случая инфицирования COVID-19, одна пациентка выздоровела от коронавируса, информирует Цензор.НЕТ . Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ... подробнее →
В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08.04.2020 08:00
Так называемая «ДНР» умалчивает первый летальный случай от коронавируса на оккупированной Донецкой области, передает Громадское Телевидение . Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ... подробнее →
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- Пасечник "переименовал" Луганск14:00
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи13:00
- В ОРДО продлили отопительный сезон12:00
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу16:00
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"13:30
- Названа дата первого пилотируемого полета космического корабля Илона Маска17:00
- В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО)15:00
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля11:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»17:00
- Французские вирусологи определили смертельную для Covid-19 температуру16:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"
- Пасечник "переименовал" Луганск
- В ОРДО продлили отопительный сезон
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-19
- В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными
- В Горловке начался процесс обмена пленными
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-19