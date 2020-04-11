Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства

11.04.2020 17:00

Московский спортивный комментатор Василий Уткин уверен, что в период пандемии Россия абсолютно бесполезна, как государство, так как отсидеться дома любой человек может самостоятельно, сообщает ... подробнее →

Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО)

11.04.2020 15:00

Несмотря на то, что Евровидение-2020 в этом году отменили, организаторы конкурса решили сделать серию домашних концертов на YouTube, чтобы сплотить и подбодрить европейцев в дни карантина. В ... подробнее →

ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"

11.04.2020 13:00

Приказом Министерства обороны №115 от 09.04.20 по результатам успешных государственных испытаний беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ "Фурия" принят на ... подробнее →

"ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса

11.04.2020 12:00

Выезд жителей "ДНР" в Ростовскую область за получением российских паспортов c 13 апреля временно приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в "администрации ... подробнее →

В "ЛНР" продлили и усилили карантин

11.04.2020 11:00

Группировка «ЛНР» продлила введенные ранее карантинные ограничения на территории Луганской области, которую временно контролирует. Также группировка ввела новые ограничения, сообщает сайт ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля

11.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 2511 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 ... подробнее →

В Москве вводят пропускной режим

11.04.2020 09:00

В Москве с понедельника будет введен пропускной режим. Об этом сообщил в обращении к москвичам мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ . "На следующей неделе будем постепенно ... подробнее →

Показано c 1 по 7 (из 7 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх