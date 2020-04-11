Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО) 11.04.2020 15:00 Несмотря на то, что Евровидение-2020 в этом году отменили, организаторы конкурса решили сделать серию домашних концертов на YouTube, чтобы сплотить и подбодрить европейцев в дни карантина. В ... подробнее →

ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия" 11.04.2020 13:00 Приказом Министерства обороны №115 от 09.04.20 по результатам успешных государственных испытаний беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ "Фурия" принят на ... подробнее →