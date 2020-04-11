Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства11.04.2020 17:00
Московский спортивный комментатор Василий Уткин уверен, что в период пандемии Россия абсолютно бесполезна, как государство, так как отсидеться дома любой человек может самостоятельно, сообщает ... подробнее →
Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО)11.04.2020 15:00
Несмотря на то, что Евровидение-2020 в этом году отменили, организаторы конкурса решили сделать серию домашних концертов на YouTube, чтобы сплотить и подбодрить европейцев в дни карантина. В ... подробнее →
ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"11.04.2020 13:00
Приказом Министерства обороны №115 от 09.04.20 по результатам успешных государственных испытаний беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ "Фурия" принят на ... подробнее →
"ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса11.04.2020 12:00
Выезд жителей "ДНР" в Ростовскую область за получением российских паспортов c 13 апреля временно приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в "администрации ... подробнее →
В "ЛНР" продлили и усилили карантин11.04.2020 11:00
Группировка «ЛНР» продлила введенные ранее карантинные ограничения на территории Луганской области, которую временно контролирует. Также группировка ввела новые ограничения, сообщает сайт ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля11.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 2511 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 ... подробнее →
В Москве вводят пропускной режим11.04.2020 09:00
В Москве с понедельника будет введен пропускной режим. Об этом сообщил в обращении к москвичам мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ . "На следующей неделе будем постепенно ... подробнее →
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