У Стаса Михайлова обнаружили коронавирус с пятой попытки 13.04.2020 17:00 Стас Михайлов признался, что его тест на коронавирус оказался положительным. Артиста уже выписали из больницы, теперь он находится на самоизоляции, сообщает Утро . О том, что у певца диагностирована ... подробнее →

Испания впервые ослабила карантин 13.04.2020 14:00 После двух недель простоя в Испании в понедельник, 13 апреля, возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства, сообщает ... подробнее →