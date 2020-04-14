Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление о влиянии прививки против туберкулеза на риск заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Апостроф . По данным ВОЗ, нет подтвержденных ... подробнее →

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что организация рассчитывает на возвращение команд к тренировкам в мае, сообщает sportarena.com . Для этого, по словам ... подробнее →

В Днепре записали "гимн карантинного времени", сообщает сайт "Новости Днепра" . Видеоклип на песню "Днепр, stay home" по мотивам хита Тины Тернер Simply the Best опубликовал в YouTube днепрянин, ... подробнее →

На Донетчине подтвердили 12-й случай заражения коронавирусом: 50-летний мужчина, который вернулся из-за границы и сознательно пошел на самоизоляцию, хотя никаких симптомов болезни не имел, сообщает ... подробнее →

Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание 14.04.2020 13:00 15 апреля с 02:00 до 12:00 на неподконтрольной Украине территории Донецкой области будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля 14.04.2020 11:00 В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 ... подробнее →