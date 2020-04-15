Опубликована программа телетрансляций пасхальных богослужений15.04.2020 18:00
В рамках борьбы с коронавирусом верующим на Пасху советуют оставаться дома. Приобщиться к богослужениям можно будет с помощью трансляций – они будут проходить на нескольких украинских ... подробнее →
В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение15.04.2020 17:00
Подача воды прекращена в шести городах "ДНР" до конца дня из-за плановых ремонтных работ в системе водоснабжения, сообщили в "кабмине республики". Ремонтные работы проводятся на участках водоводов ... подробнее →
Украинский олигарх сообщил о положительном тесте на коронавирус15.04.2020 16:00
Депутат Верховной рады, миллиардер Вадим Новинский заражен коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина . "В соответствии с требованиями Минздрава о проверке ... подробнее →
В «ЛНР» прогнозируют рост случаев заболевания COVID-1915.04.2020 15:00
На подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области может в скором времени возрасти число заболевших коронавирусом среди людей, которые контактировали с заразившимися. Такой ... подробнее →
Кабмин разрешил украинским спортсменам возобновить тренировки15.04.2020 14:00
Кабинет министров на сегодняшнем заседании единогласно проголосовал за изменения в постановление «О предотвращении распространению на территории Украины коронавируса COVID-19», которыми ... подробнее →
В оккупированном Луганске отопительный сезон продлили до 22 апреля15.04.2020 13:00
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении отопительного сезона в Луганске до 22 апреля включительно, передает Cxid.info ... подробнее →
МОЗ опубликовало статистику смертности от СOVID-19 в Украине15.04.2020 12:00
Смертность от коронавируса в Украине составляет 2,9%, сообщил 14 апреля Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook, передает Корреспондент.net . Отмечается, что больше всего смертельных ... подробнее →
В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом15.04.2020 11:00
По состоянию на 18.00, 14 апреля на оккупированной части Донецкой области власти ОРДО заявили о 22 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19, сообщает так называемое ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 апреля15.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 ... подробнее →
Кабмин ввел регулирование цен на социальные продукты и лекарства15.04.2020 09:00
С 15 апреля правительство возвращается на период чрезвычайной ситуации к государственному регулированию цен на 10 социальных продуктов, 8 лекарственных средств, маски и перчатки, информирует ... подробнее →
Гренландия первой в мире полностью вылечилась от COVID-1915.04.2020 08:00
В Гренландии выздоровели все 11 заболевших коронавирусной болезнью жителей, информирует Апостроф . Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, который отслеживает ситуацию с коронавирусом по ... подробнее →
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