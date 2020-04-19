Всемирно известные музыканты дали "антикоронавирусный" онлайн-концерт (ВИДЕО)19.04.2020 17:00
Более 100 известных музыкантов в субботу вечером дали онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе" в поддержку противодействия коронавирусу. Организаторами события стали ВОЗ и движение Global Citizen, ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля19.04.2020 15:00
ОВЕН У тех, кто родился в марте и первой декаде апреля, все станет получаться по высшему классу. А еще в это время даже маленькие успехи вы станете воспринимать с такой неподдельной радостью, что ... подробнее →
УЕФА назвал дату возобновления еврокубков19.04.2020 14:00
УЕФА разработал предварительный план доигрывания еврокубков, сообщает "Футбол 24" . Ожидается, что Лига чемпионов и Лига Европы 2019/20 будут завершены в августе - после того, как завершатся ... подробнее →
Усик призвал не ходить в церковь на Пасху (ВИДЕО)19.04.2020 13:00
Украинский супертяжеловес Александр Усик сообщил в Instagram, что его призыв верующим ходить в церковь во время карантина был ошибкой, сообщает XSPORT.ua . "На данный момент ситуация сложная, ... подробнее →
Трамп анонсировал ослабление карантина со следующей недели19.04.2020 12:00
Президент Дональд Трамп сообщил в субботу о том, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, продолжая при этом соблюдать ранее принятые меры ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля19.04.2020 11:00
По состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 449 случаев заражения коронавирусом. Вчера, 18 апреля зараженных в стране было выявлено 5 106 человек. Всего же за сутки ... подробнее →
На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-1919.04.2020 10:00
За сутки в Луганской области подтверждено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА. "Проверка всех больных пневмонией, и ... подробнее →
В "ДНР" ввели масочный режим19.04.2020 09:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин на время действия режима повышенной готовности обязал всех жителей "республики" носить защитные маски при посещении объектов торговли и в общественном транспорте. Об этом ... подробнее →
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