Кабмин увеличил минимальный размер пособия по безработице 21.04.2020 16:00 Минимальная помощь по безработице, которая выплачивается без учета зарплаты и трудового стажа, на период карантина увеличена с 650 до 1000 грн. Тем, кто уже получал ее в размере 650 грн, сделают ... подробнее →

Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции (ВИДЕО) 21.04.2020 14:00 Борис Гребенщиков опубликовал свою новую песню, которую посвятил самоизоляции, сообщает Neva.Today . Композицию он назвал "Не выходи за дверь", и в ней описывает людей в спецодежде, которые ждут "на ... подробнее →