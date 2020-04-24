Синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных24.04.2020 17:00
Погода в Украине 25-26 апреля резко ухудшится, будут грозы и дожди, температура воздуха будет колебаться от +10 до +20. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает РБК-Украина . Прогноз на 25 апреля ... подробнее →
Футболисты «Шахтера» возобновили тренировки24.04.2020 16:00
Руководство «Шахтера» приняло решение о возобновлении тренировок в условиях пандемии коронавируса, сообщил защитник «горняков» Додо в интервью Globoesporte, передает Футбол 24 ... подробнее →
В "ДНР" зарегистрирован второй летальный случай COVID-1924.04.2020 15:00
Вторая смерть из-за коронавирусной инфекции зарегистрирована в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "минздрава республики". "В Донецкой Народной Республике, согласно проведенным ... подробнее →
Чехия первой в ЕС открыла границы24.04.2020 14:00
Власти Чехии первыми в ЕС решили открыть границы. Правительство разрешило гражданам с 24 апреля свободно выезжать за границу, в том числе на отдых в другие страны. Так же с пятницы отменен запрет на ... подробнее →
В Великобритании начали тестировать на людях вакцину от COVID-1924.04.2020 13:00
В четверг, 23 апреля, в Великобритании начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. В них примут участие 1 100 добровольцев из разных городов страны. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В США заявили, что солнечный свет убивает коронавирус24.04.2020 12:00
Исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, выступая в Белом доме заявил, что коронавирус может быть уничтожен, в том числе, лучами ... подробнее →
Главарь "ДНР" вернул Донецку "историческое название"24.04.2020 11:00
"Историческое наименование" Сталино теперь может использоваться наравне с современным наименованием Донецк в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Об этом говорится в указе № 111 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля24.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 ... подробнее →
В "ЛНР" запретили передвижение междугороднего общественного транспорта24.04.2020 09:00
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" с целью недопущения распространения коронавируса ввела запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе ... подробнее →
The Rolling Stones выпустили клип о коронавирусе (ВИДЕО)24.04.2020 08:00
Легендарная рок-группа The Rolling Stones выпустила посвященный коронавирусу клип, сообщает Корреспондент.net . В клипе и песне говорится о проблемах, с которыми сейчас столкнулись миллионы людей в ... подробнее →
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