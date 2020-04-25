В "ДНР" с 27 апреля "закроют" Новоазовский район 25.04.2020 17:00 Жители, не имеющие прописки в Новоазовском районе на юге "ДНР", не смогут въехать на данную территорию с 27 апреля. Об этом сообщили в "межведомственном оперативном штабе" по предупреждению завоза и ... подробнее →

В Германии предложили футболистам Бундеслиги играть в масках 25.04.2020 15:00 Министерство труда Германии планирует ввести дополнительные меры предосторожности во время матчей Бундеслиги, которую планируют возобновить в начале мая, сообщает Der Spiegel, передает XSPORT.ua . По ... подробнее →

В Молдове начали ослаблять карантин 25.04.2020 13:00 О смягчении карантина в Молдове заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает Телеканал новостей «24» . "С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, ... подробнее →