В "ДНР" с 27 апреля "закроют" Новоазовский район25.04.2020 17:00
Жители, не имеющие прописки в Новоазовском районе на юге "ДНР", не смогут въехать на данную территорию с 27 апреля. Об этом сообщили в "межведомственном оперативном штабе" по предупреждению завоза и ... подробнее →
В Германии предложили футболистам Бундеслиги играть в масках25.04.2020 15:00
Министерство труда Германии планирует ввести дополнительные меры предосторожности во время матчей Бундеслиги, которую планируют возобновить в начале мая, сообщает Der Spiegel, передает XSPORT.ua . По ... подробнее →
В Молдове начали ослаблять карантин25.04.2020 13:00
О смягчении карантина в Молдове заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает Телеканал новостей «24» . "С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, ... подробнее →
Facebook запустила собственный сервис видеоконференций25.04.2020 11:00
Компания Facebook сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms. Соответствующий пресс-релиз был опубликован в пятницу, 24 апреля, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля25.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 ... подробнее →
Медик из Луганска рассказала, как в "ЛНР" борются с коронавирусом25.04.2020 09:00
На днях в сети появилась фотография, которая взбудоражила пользователей луганских пабликов и медиков оккупированной территории Луганской области. На ней – гардеробная комната медицинского ... подробнее →
- Командующий ОС назвал реальное число больных коронавирусом на оккупированном Донбассе14:00
- В "ДНР" число случаев заражения COVID-19 достигло сотни13:00
- В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у одного из участников обмена пленными14:00
- В Покровске разрешили работу рынков12:00
- Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин11:00
- В оккупированном Луганске заразились коронавирусом 12 медиков скорой помощи08:00
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-1916:00
- СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"12:00
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе11:00
- Мэр Днепра объявил об ослаблении карантина17:00
- Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год16:00
- Сам себе парикмахер: Виталий Кличко показал, как стижется на карантине (ВИДЕО)15:00
- Командующий ОС назвал реальное число больных коронавирусом на оккупированном Донбассе14:00
- В "ДНР" число случаев заражения COVID-19 достигло сотни13:00
- В США заявили об эффективности ремдесивира при лечении COVID-1912:00
- Минобразования запустило горячую линию для абитуриентов с оккупированных территорий11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 апреля10:00
- В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом09:00
- Украинским заробитчанам разрешили вылететь в Лондон08:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе
- Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-19
- Командующий ОС назвал реальное число больных коронавирусом на оккупированном Донбассе
- СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"
- Украинским заробитчанам разрешили вылететь в Лондон
- Пентагон опубликовал "видеозаписи НЛО" (ВИДЕО)
- В "ДНР" нашли коронавирус у одного из участников обмена пленными
- Медики США расширили список симптомов коронавируса
- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы