Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?

27.04.2020 17:00

Уже второй месяц украинцы сидят дома из-за пандемии коронавируса. Несмотря на продлении карантина до 11 мая, в правительстве обещают, что без социальной помощи не оставят никого. После принятия ... подробнее →

Кабмин анонсировал возобновление работы продуктовых рынков

27.04.2020 16:00

Кабинет министров разрешит работать ряду продовольственных рынков. Это решение планируют рассмотреть в ближайшую среду, сообщается на сайте правительства в понедельник, 27 апреля, передает ... подробнее →

В Днепре запустили онлайн-карту распространения коронавируса в городе

27.04.2020 15:00

В Днепре запустили онлайн-карту на которой можно отследить места,  в которых перебывали зараженные COVID-19, сообщает Сайт города Днепра . На карте красной областью отображаются аптеки, ... подробнее →

Что нужно знать о переводе юридических документов

27.04.2020 14:00

Перевод юридических документов является одним из самых востребованных направлений в среде переводчиков из-за того, что подобный вид запроса включает в себя постоянную работу с документами, которые ... подробнее →

Названа возможная дата возобновления Чемпионата Украины по футболу

27.04.2020 13:00

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что Украина не рассматривает другого варианта, кроме как доиграть сезон-2019/20, сообщает Meta-ratings.com.ua . По информации издания, ... подробнее →

Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-19

27.04.2020 12:00

В Беларуси по состоянию на 26 апреля зафиксировали 10 463 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта. При этом за предшествующие сутки коронавирусом заразились ... подробнее →

В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы

27.04.2020 11:00

В Мариуполе коронавирусом заразились 19 сотрудников областной больницы интенсивного лечения. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на брифинге, сообщает Корреспондент.net . "Случай в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля

27.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 ... подробнее →

В Нидерландах COVID-19 выявили у норок

27.04.2020 09:00

На двух фермах в Нидерландах выявили норок, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что животные испытывают ... подробнее →

Медики США расширили список симптомов коронавируса

27.04.2020 08:00

Количество симптомов коронавируса может быть значительно больше, чем сообщалось ранее. В список симптомов попали головные и мышечные боли, передает Цензор.НЕТ . К такому выводу пришли американские ... подробнее →

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