Мэр Днепра объявил об ослаблении карантина30.04.2020 17:00
Мэр Днепра Борис Филатов заявил об ослаблении карантина, направленного на борьбу с распространением коронавируса. Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook, сообщает телеканал 112 Украина ... подробнее →
Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год30.04.2020 16:00
Популярный среди молодежи фестиваль Atlas Weekend, хедлайнерами которого в этом году должны были быть американский хип-хоп исполнитель Asap rocky и британская группа Alt-J, перенесли на 2021 год. Об ... подробнее →
Сам себе парикмахер: Виталий Кличко показал, как стижется на карантине (ВИДЕО)30.04.2020 15:00
Мэр Киева Виталий Кличко показал на видео, как он самостоятельно подстригается в условиях карантина, сообщает Цензор.НЕТ . На кадрах видно, как Кличко уверенно и ловко использует ножницы и машинку ... подробнее →
Командующий ОС назвал реальное число больных коронавирусом на оккупированном Донбассе30.04.2020 14:00
Оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19, где уже более 400 зараженных, а больницы переполнены. Об этом сообщил командующий ... подробнее →
В "ДНР" число случаев заражения COVID-19 достигло сотни30.04.2020 13:00
Четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа диагностировано в "ДНР" в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в минздраве "республики". «За последние сутки в Донецкой Народной ... подробнее →
В США заявили об эффективности ремдесивира при лечении COVID-1930.04.2020 12:00
Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что результаты исследования пробного лекарственного средства против коронавируса "Ремдесивир" показали "довольно ... подробнее →
Минобразования запустило горячую линию для абитуриентов с оккупированных территорий30.04.2020 11:00
Для учеников и студентов с оккупированных территорий Крыма и Донбасса организована горячая линия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает LIGA.net . Отмечается, что ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 апреля30.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ . "За прошедшие сутки заболело 540 ... подробнее →
В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом30.04.2020 09:00
В Донецкой области в течение последних суток лабораторно подтвердили 16 новых случаев COVID-19. Об этом, в среду, 29 апреля, сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой ОГА Павло Кириленко, ... подробнее →
Украинским заробитчанам разрешили вылететь в Лондон30.04.2020 08:00
Госавиаслужба передумала и все-таки позволила выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане. Как передает hromadske , об этом рассказал один из пассажиров ... подробнее →
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- Минобразования запустило горячую линию для абитуриентов с оккупированных территорий11:00
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