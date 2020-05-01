Португалия через месяц возобновит футбольный чемпионат01.05.2020 17:00
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что футбольные соревнования в стране возобновятся в последние выходные мая, сообщает ICTV . Их приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса. Уже ... подробнее →
В ОРДО выявлено четыре новых случая COVID-1901.05.2020 15:00
Общее число жителей "ДНР", заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, превысило сто человек. Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения" непризнанной республики. «За ... подробнее →
В "ДНР" определили, кто может ездить в Россию и "ЛНР"01.05.2020 14:00
Категории жителей "ДНР", которым разрешен выезд в Россию и "ЛНР" в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, установлены указом главаря "республики" Дениса ... подробнее →
В "ЛНР" подтвердили 129 случаев COVID-1901.05.2020 13:00
В ОРЛО выявлены 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в так называемом "министерстве здравоохранения ЛНР", сообщает ОстроВ . "За период регистрации заболеваний – с ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая01.05.2020 11:00
455 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели. Об этом говорится в ... подробнее →
Жительница "ДНР" опубликовала видео из коронавирусного отделения больницы (ВИДЕО)01.05.2020 10:00
На Telegram-канале "Донтел" опубликовано видео местной жительницы, которая вместе с подругой была госпитализирована в городскую больницу Вишневского в Донецке с подозрением на коронавирус. Женщины ... подробнее →
Премьер-министр России заразился коронавирусом01.05.2020 09:00
У премьер-министра России Михаила Мишустина выявили коронавирус. Как передает Цензор.НЕТ , об этом он сказал в эфире телеканал "Россия 24". Также он предложил назначить исполняющим обязанности ... подробнее →
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