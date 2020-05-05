Мэр Николаева отменил пропускной режим в общественном транспорте05.05.2020 17:00
С 11 мая в Николаеве отменят пропуска на проезд в общественном транспорте, о чем стало известно во время эфира, который провел николаевский городской голова Александр Сенкевич 4 мая, сообщает сайт ... подробнее →
Украинский фильм "Племя" установил рекорд YouTube (ВИДЕО)05.05.2020 16:00
Фильм "Племя" посмотрело более 50 миллионов человек на YouTube, что является абсолютным рекордом для украинского кино. Как информирует Цензор.НЕТ , подсчет удалось произвести благодаря легальному ... подробнее →
"Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-1905.05.2020 15:00
Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в "ДНР" в минувшие сутки, сообщили сегодня в пресс-службе "министерства здравоохранения республики". «За последние сутки в Донецкой ... подробнее →
В "ЛНР" заявили о 18 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией05.05.2020 14:00
Медики "ЛНР" зарегистрировали 162 случая заболевания коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщила "министр здравоохранения" непризнанной республики Наталия Пащенко. "На сегодняшний день в ... подробнее →
Израильские ученные обнаружили антитела, нейтрализующие COVID-1905.05.2020 13:00
Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины. Об этом заявил министр обороны Нафтали Беннетт, ... подробнее →
В Минреинтеграции планируют создать электронную очередь для пенсионеров из ОРДЛО05.05.2020 12:00
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предложил создать электронную очередь для пересекающих КПВВ за соцвыплатами, сообщает сайт ... подробнее →
В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-1905.05.2020 11:00
Штрафы от 5 тысяч до 20 тысяч рублей грозят жителям "ДНР", которые уклонились от лечения новой коронавирусной инфекции, а также оставили самовольно места самоизоляции или госпитализации, сообщили в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая05.05.2020 10:00
Украине за сутки зафиксировали 366 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,6 тыс. человек. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом во время брифинга заявил ... подробнее →
Киевский суд заочно арестовал Януковича05.05.2020 09:00
В Киеве суд принял решение о заочном аресте беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича на 2 месяца. Об этом сообщил адвокат экс-лидера "регионалов" Виталий Сердюк, передает телеканал 112 ... подробнее →
Nike подарит медикам США и Европы более 30 тысяч пар обуви05.05.2020 08:00
Компания Nike раздаст более 30 тысяч пар обуви медицинским работникам в США и Европе. Таким образом она, совместно с различными спортсменами, решила поблагодарить медиков, которые задействованы в ... подробнее →
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