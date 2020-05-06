Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в "ДНР" в минувшие сутки, сообщили в "минздраве республики". «За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено девять ... подробнее →

В Украине не будут проходить массовые мероприятия 8-9 мая в связи с карантином, заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Корреспондент.net . Правительство приняло такое решение из-за сложной ... подробнее →

В китайском Ухане, ставшем в конце 2019 года очагом нового коронавируса, дети начали возвращаться в школы, сообщает DW . 6 мая возобновилось очное преподавание в выпускных классах 121 средней школы ... подробнее →

В больницу скорой медицинской помощи города Мариуполя поступила первая партия дезинфицирующих рамок, передает Depo.Донбас . Их установят на выходе из инфекционных боксов. Таким образом медики будут ... подробнее →

В центре Донецка взорвался автомобиль 06.05.2020 13:00 В центре Донецке произошел взрыв автомобиля у здания "Ворошиловского РОВД". Об этом сообщает пользователи паблика "Типичный Донецк" . Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В ... подробнее →

Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе 06.05.2020 12:00 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала командующему ООС список из более 200 человек, испытывающих потребность в пересечении линии разграничения. Об этом офис ... подробнее →