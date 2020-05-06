В больницах Мариуполя установят дезинфицирующие рамки

06.05.2020 17:00

В больницу скорой медицинской помощи города Мариуполя поступила первая партия дезинфицирующих рамок, передает Depo.Донбас . Их установят на выходе из инфекционных боксов. Таким образом медики будут ... подробнее →

В Ухане возобновились занятия в школах

06.05.2020 16:00

В китайском Ухане, ставшем в конце 2019 года очагом нового коронавируса, дети начали возвращаться в школы, сообщает DW . 6 мая возобновилось очное преподавание в выпускных классах 121 средней школы ... подробнее →

Кабмин отменил массовые акции на 8-9 мая

06.05.2020 15:00

В Украине не будут проходить массовые мероприятия 8-9 мая в связи с карантином, заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Корреспондент.net . Правительство приняло такое решение из-за сложной ... подробнее →

В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

06.05.2020 14:00

Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в "ДНР" в минувшие сутки, сообщили в "минздраве республики". «За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено девять ... подробнее →

В центре Донецка взорвался автомобиль

06.05.2020 13:00

В центре Донецке произошел взрыв автомобиля у здания "Ворошиловского РОВД". Об этом сообщает пользователи паблика "Типичный Донецк" . Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В ... подробнее →

Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе

06.05.2020 12:00

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала командующему ООС список из более 200 человек, испытывающих потребность в пересечении линии разграничения. Об этом офис ... подробнее →

Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина

06.05.2020 11:00

Министерство здравоохранения обнародовало правила, которые будут действовать после ослабления карантина. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства, сообщает LIGA.net . Основные ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая

06.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 487 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 13,1 тыс. человек. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим ... подробнее →

Усик и Ломаченко снялись в российском религиозном фильме (ВИДЕО)

06.05.2020 09:00

Украинские олимпийские чемпионы и чемпионы мира по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко поучаствовали в съемках документального фильма российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская ... подробнее →

Минздрав разрешил клинические исследования украинского препарата от COVID-19

06.05.2020 08:00

Министерство здравоохранения Украины разрешило провести клинические исследования препарата "Биовен" по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) в пяти медучреждениях, передает Цензор.НЕТ . Согласно ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх