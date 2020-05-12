Самоизоляция от COVID-19 будет оплачиваться как больничный12.05.2020 17:00
Перечень причин временной нетрудоспособности, по которым Фонд социального страхования осуществляет финансирование пособий, дополнен самоизоляцией от COVID-19, сообщает ФОКУС . По соответствующим ... подробнее →
ВОЗ назвала два новых эпицентра пандемии коронавируса12.05.2020 16:00
На данный момент эпицентрами пандемии коронавируса являются Северная и Южная Америки, заявила во вторник, 12 мая, представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет ... подробнее →
Описан способ бесплатного обновления Windows 7 до "десятки"12.05.2020 15:00
Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7 в январе этого года, а значит, для данной ОС больше не выпускаются обновления безопасности. Сетевые источники сообщают, что в настоящее время ... подробнее →
Мюзикл "Гуцулка Ксеня" стал доступен на YouTube (ВИДЕО)12.05.2020 14:00
Популярная украинская комедия "Гуцулка Ксеня" стала доступна для бесплатного просмотра на ютуб-канале "1+1", сообщает Телеканал новостей «24» . До сих пор киноленту транслировали ... подробнее →
В "ДНР" почти 200 случаев COVID-1912.05.2020 13:00
Пятнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за минувшие сутки в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения республики". «За последние сутки ... подробнее →
Россия обошла Испанию по количеству заразившихся коронавирусом12.05.2020 12:00
В России за минувшие сутки зарегистрировано 10 899 случаев коронавируса, сейчас в стране заболели 232 243 человека, что вывело РФ на второе место в мире по числу инфицированных, сообщает ... подробнее →
В "ЛНР" рассказали о порядке запуска пассажирского транспорта12.05.2020 11:00
Движение междугородного и международного регулярного пассажирского транспорта остается закрытым на всей территории "ЛНР" до особого распоряжения. Об этом сообщили в "министерстве инфраструктуры и ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая12.05.2020 10:00
В Украине за сутки зафиксировали 375 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки ... подробнее →
Командующий ООС наградил медалью футболиста Романа Зозулю12.05.2020 09:00
Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля награжден медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность», сообщает sportarena.com . Приказ от 8 мая о награждении подписан командующим ... подробнее →
На Закарпатье открыли для посещения "Долину нарциссов"12.05.2020 08:00
На Закарпатье после ослабления карантина с 11 мая открыли для посетителей биосферный заповедник "Долина нарциссов". Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщили в Фейсбуке Карпатского биосферного ... подробнее →
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