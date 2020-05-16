Сегодня возобновляется футбольный чемпионат Германии16.05.2020 16:00
В субботу, 16 мая возобновляется сезон в Бундеслиге, сообщает XSPORT.ua . На сегодня запланированы сразу шесть матчей, включая дерби "Боруссия" Дортмунд – "Шальке". Также возобновит выступление ... подробнее →
Камбоджа заявила о полной победе над эпидемией коронавируса16.05.2020 14:00
Власти Камбоджи в субботу, 16 мая, заявили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом. Об этом сказано в сообщении Минздрава страны, передает Корреспондент.net . "На субботу, 16 мая, из 122 ... подробнее →
В "ДНР" объявили онлайн-конкурс красоты16.05.2020 12:00
В "ДНР" общественная организация "Молодая Республика" (ОО "МР") анонсировала проведение интернет-конкурса "Краса Донбасса онлайн", сообщают местные СМИ. Конкурсанткам необходимо прислать свое ... подробнее →
В ОРДЛО обновили данные о ситуации с коронавирусом16.05.2020 11:00
Медики "ЛНР" зарегистрировали 312 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в "республике". Об этом сообщили в пресс-службе "минздрава ЛНР". "312 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 мая16.05.2020 10:00
В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19. За 15 мая зафиксировано 528 новых случаев заражения. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает Министерство здравоохранения. Так, ... подробнее →
Украина продлила санкции против российских соцсетей16.05.2020 09:00
Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассников", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →
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