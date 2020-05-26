29 мая, в прямом эфире Мариупольского телевиденья, пройдет последний школьный звонок. Так, мариупольские учащиеся смогут отметить любимый финальный праздник учебного года, сообщает горсовет Мариуполя ... подробнее →

Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →

С 26 мая Молдова возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение, временно прекращенное из-за пандемии коронавируса, сообщает Укринформ . Такое решение приняла накануне Нацкомиссия ... подробнее →

Двадцать четыре новых случая коронавирусной инфекции диагностировано на территории "ДНР" за сутки, сообщили в пресс-службе "минздрава республики". Уточняется, что все положительные результаты ... подробнее →

Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям? 26.05.2020 13:00 Украина вошла во второй этап ослабления карантина. С 25 мая разрешено возобновить работу детских садов с соблюдением ряда санитарных требований. Решение об открытии дошкольных учреждений каждая ... подробнее →

В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек 26.05.2020 12:00 Медики "ЛНР" за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщили в "минздраве республики". "За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом пять ... подробнее →

Пушилин сдал кровь для "защитников республики" 26.05.2020 11:00 Глава "ДНР" Денис Пушилин в своем Телеграмм-канале опубликовал фото, на котором у него берут кровь, сообщает Depo.Донбасс . В комментарии он отметил, что сдал кровь вместе с активистами "общественной ... подробнее →