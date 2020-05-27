У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО27.05.2020 17:00
Каждый украинский гражданин на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вправе обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека относительно пересечения линии ... подробнее →
Сегодня состоится первый пилотируемый полет частного космического корабля27.05.2020 16:00
Сегодня, 27 мая в 23:33 по Киеву, в истории космонавтики может быть написана новая страница: впервые в околоземное пространство люди отправятся на транспорте, созданном частной компанией, сообщает ... подробнее →
Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"27.05.2020 15:00
"В ДНР, согласно проведенным 26 мая исследованиям, выявлены 26 новых случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у ребенка в возрасте 2 лет, ранее ... подробнее →
«Шахтер» разгромил «Оболонь-Бровар» перед матчем с «Динамо» (ВИДЕО)27.05.2020 14:00
Донецкий «Шахтер» в товарищеском матче разгромил «Оболонь-Бровар», сообщает XSPORT.ua . «Горняки» забили по два мяча в каждом из таймов. Авторами голов стали Алан ... подробнее →
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского27.05.2020 13:00
В Печерский районный суд Киева поступил иск от мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Владимира Зеленского о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат чиновника Денис Цыпин в ... подробнее →
В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон27.05.2020 12:00
"Парламент" "ДНР" в двух чтениях принял закон "О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен ВОВ", сообщают СМИ сепаратистов. Согласно документу, члены формирований ... подробнее →
В России впервые выявили COVID-19 у кошки27.05.2020 11:00
У пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным. Животное поместили на карантин дома у хозяина, сообщает Корреспондент.net . Как уточнили в Россельхознадзоре, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая27.05.2020 10:00
По состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай, что несколько меньше, чем сутками ранее, информирует Цензор.НЕТ . С начала пандемии в ... подробнее →
У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"27.05.2020 09:00
22 мая главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского ТВ подтвердил наличие у него российского гражданства и заявил, что никогда не скрывал этого факта, передает Цензор.НЕТ . Но самое ... подробнее →
Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов27.05.2020 08:00
Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов, сообщает УП . Речь идет о таких поездах Интерсити +: №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 ... подробнее →
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