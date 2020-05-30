В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 400

30.05.2020 17:00

Медики "ЛНР" зарегистрировали 405 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в "республике". Об этом сообщили в пресс-службе "миниздрава ЛНР". В "минздраве" уточнили, что в "ЛНР", согласно ... подробнее →

Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили группу остро нуждающихся

30.05.2020 16:00

Сегодня был организован переход людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, через закрытый из-за карантина КПВВ «Станица Луганская», передает cxid.info . Об этом сообщила ... подробнее →

Матч "Карпаты" - "Мариуполь" отменен из-за коронавируса у львовян

30.05.2020 15:00

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги "Карпаты" - "Мариуполь", который должен был состоятся 31 мая, отменен в связщи с тем, что среди игроков и персонала львовского футбольного клуба "Карпаты" ... подробнее →

В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки

30.05.2020 13:00

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" возросло на 31, до 532, сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения ДНР". "За ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 мая

30.05.2020 11:00

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23 204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая. Как ... подробнее →

В Китае опровергли "рыночную" версию происхождения коронавируса

30.05.2020 10:00

Первоисточником коронавируса SARC-CoV-2 является не рынок морепродуктов города Ухань, заявили в Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний Китая, пишет Daily Mail и другие британские ... подробнее →

Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ

30.05.2020 09:00

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении отношений между США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ не провела необходимых реформ, заявил Трамп в пятницу, 29 мая, выступая в ... подробнее →

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