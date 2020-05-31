В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-1931.05.2020 17:00
В ближайшее время в "ДНР" можно будет платно пройти экспресс-тест на антитела к COVID-19. Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщила "министр здравоохранения" Ольга Долгошапко. "Это ... подробнее →
В Минздраве рассказали, что заработает с 1 июня31.05.2020 15:00
С 1 июня Украина переходит на следующий этап ослабления карантина: возобновляется работа фитнес-центров, бассейнов, спортзалов при условии соблюдения рекомендаций от Минздрава. Об этом заявил на ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня31.05.2020 13:00
ОВЕН У тех из вас, кто родился до 10 апреля, появится шанс блестяще применить свои знания на практике или найти ключ к решению сложных задач и на работе, и дома. А вот у Овнов конца знака не исключены ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая31.05.2020 11:00
На утро 31 мая в Украине подтверждено 23672 случаев COVID-19, из них 9538 выздоровели, 708 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 468 случаев. Всего исследовано 356 565 образцов методом ... подробнее →
В мире установлен новый "коронавирусный" антирекорд31.05.2020 10:00
В мире зарегистрировано самое большое суточное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — 124 103. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers, ... подробнее →
Корабль Илона Маска с двумя астронавтами успешно стартовал к МКС (ВИДЕО)31.05.2020 09:00
В США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовал первый в истории частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX бизнесмена Илона Маска, сообщает Корреспондент.net . Запуск ... подробнее →
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