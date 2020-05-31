В Минздраве рассказали, что заработает с 1 июня 31.05.2020 15:00 С 1 июня Украина переходит на следующий этап ослабления карантина: возобновляется работа фитнес-центров, бассейнов, спортзалов при условии соблюдения рекомендаций от Минздрава. Об этом заявил на ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 31.05.2020 13:00 ОВЕН У тех из вас, кто родился до 10 апреля, появится шанс блестяще применить свои знания на практике или найти ключ к решению сложных задач и на работе, и дома. А вот у Овнов конца знака не исключены ... подробнее →