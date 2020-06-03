Время и Стекло представили расписание концертов прощального тура03.06.2020 18:00
Надя Дорофеева и Алексей Завгородний проведут серию прощальных концертов группы Время и Стекло в Украине. Они отправляются в тур "Финальные титры", который пройдет по большей части городов Украины ... подробнее →
В ОРЛО исключили украинский язык из школьной программы03.06.2020 17:00
"Министерство образования и науки" "ЛНР" исключило изучение украинского языка из базовой части учебных планов общеобразовательных учреждений "республики" на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщила ... подробнее →
В "ЛНР" лишили украиский язык статуса государственного03.06.2020 16:00
Так называемый «народный совет» при группировке «ЛНР» лишил украинский язык «государственного статуса» на подконтрольной боевикам территории. Соответствующая ... подробнее →
Кабмин объявил очередное смягчение карантина03.06.2020 15:00
Кабинет министров с 5 июня снимает ряд ограничений в стране, введенных ранее в рамках карантина. Об этом в среду, 3 июня, сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает ... подробнее →
В ОРДЛО патриоты расклеили проукраинские листовки03.06.2020 14:00
В нескольких городах на оккупированной территории появились проукраинские листовки, подписанные "Комитетом освобождения Донбасса", информирует ТСН . Появлению таких листовок предшествовали недавние ... подробнее →
НБУ ввел в оборот десятигривневую монету03.06.2020 13:00
Национальный банк Украины ввел в оборот монету номиналом 10 гривен. Постепенно эти монеты заменят соответствующие банкноты. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ. "С 03 июня ... подробнее →
В Славянске решили усилить карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции03.06.2020 12:00
В городе Славянск Донецкой области усиливают карантин в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета в Facebook, передает телеканал 112 Украина . Сообщается, что в ... подробнее →
Ракета, доставившая астронавтов на МКС, вернулась на космодром во Флориде03.06.2020 11:00
Плавучая платформа Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"), на которую в океане приземлилась первая ступень ракетоносителя Falcon 9, успешно вернулась на мыс Канаверал во Флориде, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня03.06.2020 10:00
По состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 823 случая COVID-19. За сутки - 483 новых случая. Восемь человек умерли от болезни, сообщает пресс-служба Минздрава. За последние сутки ... подробнее →
Черногория официально заявила об окончании эпидемии COVID-1903.06.2020 09:00
Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Институт общественного здравоохранения заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней, ... подробнее →
Глава Луганской ОВГА выступил против открытия КПВВ в Станице Луганской03.06.2020 08:00
Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что открытие КПВВ Станица Луганская следует отложить. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА. По его словам, ... подробнее →
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