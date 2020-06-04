Сериал "Чернобыль" лидирует по количеству номинаций премии BAFTA04.06.2020 17:00
Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов ежегодной телевизионной премии BAFTA. Перечень опубликован на сайте кинопремии, сообщает телеканал 112 Украина . Лидером по ... подробнее →
Три страны претендуют на проведение доигровки Лиги чемпионов04.06.2020 16:00
Три страны претендуют на проведение финального турнира Лиги чемпионов нынешнего сезона, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По информации немецкой газеты Bild, заявки ... подробнее →
В ОРДО резко подорожали фрукты04.06.2020 15:00
В одном из магазинов оккупированного Донецка малину продают по 3350 рублей за килограмм. За голубику просят 1750 рублей за килограмм. Фотоподтверждение в соцсети показал местный житель. "Дешевле ... подробнее →
Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступать в украинские вузы без ВНО04.06.2020 14:00
Выпускники школ с оккупированной территорий Украины смогут поступать в украинские учебные заведения без внешнего независимого оценивания. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам временно ... подробнее →
"ДНР" и "ЛНР" синхронно заявили о стабилизации ситуации с COVID-1904.06.2020 13:00
Ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа в "ДНР" стабилизировалась, врачи обеспечены всем необходимым для лечения пациентов. Об этом заявила "министр здравоохранения" "республики" Ольга ... подробнее →
В работе Приват24 произошел масштабный сбой04.06.2020 12:00
В четверг, 4 мая, в работе сервиса Приват24 произошел сбой, передает НВ . О технических проблемах в работе приложения Приват24 и сервисов Приват для бизнеса сообщили пользователи в комментариях на ... подробнее →
ВОЗ решила "не списывать со счета" гидроксихлорохин04.06.2020 11:00
Всемирная организация здравоохранения возобновила испытания препарата от малярии и ревматологических заболеваний гидроксихлорохина для лечения COVID-19, сообщает LB.ua . Комиссия не нашла ... подробнее →
В Украине зафиксирован самый высокий суточный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии04.06.2020 10:00
По состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждены 25 411 случаев COVID-19. За сутки - 588 новых случаев. Это самый высокий показатель с начала пандемии. 12 человек умерли от болезни. Как ... подробнее →
Словакия передала три автомобиля скорой помощи для КПВВ "Станица Луганская"04.06.2020 09:00
В Киеве при участии заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара состоялась церемония передачи Украине гуманитарной помощи от Словакии – трех автомобилей скорой помощи. Об ... подробнее →
Молдова отменяет ослабление карантина из-за роста заболеваемости COVID-1904.06.2020 08:00
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации после снятия ограничений и роста количества новых случаев заражения коронавирусом в последние дни правительство Молдовы снова введет некоторые ограничения ... подробнее →
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