Всеукраинская школа онлайн: итоги06.06.2020 17:00
Всеукраинская школа онлайн – под таким названием в течение двух месяцев выходили видеоуроки по национальному телевидению. Ежедневно в каждом уголке страны можно было учиться, не выходя из дома. ... подробнее →
Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики06.06.2020 15:00
5 червня, під час онлайн-конференції правозахисні організації звернулися до влади з рекомендаціями щодо запуску роботи пунктів пропуску з окупованими територіями після карантину. Правозахисники ... подробнее →
"Шахтер" – "Десна": прогноз букмекеров на матч УПЛ06.06.2020 13:00
В субботу, 6 июня, "Шахтер" будет принимать "Десну" в 25 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии, сообщает Телеканал новостей «24» . Несомненным фаворитом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июня06.06.2020 11:00
По состоянию на 6 июня в Украине лабораторно подтверждены 26 514 случаев COVID-19, из них 11 812 пациентов выздоровели, 777 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 550 случаев, 15 человек ... подробнее →
В Азербайджане жителям крупных городов запретили выходить из дома06.06.2020 10:00
Жителей Баку и нескольких других крупных азербайджанских городов обязали провести выходные дома в условиях полной изоляции из-за карантина, сообщает Корреспондент.net . Так, с полуночи 6 июня до 6 ... подробнее →
Резников анонсировал "адаптивное открытие" КПВВ на Донбассе06.06.2020 09:00
Смягчение ограничений для пересечения КПВВ с оккупированным Донбассом начнется в середине июня и будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам ... подробнее →
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