Всеукраинская школа онлайн: итоги 06.06.2020 17:00 Всеукраинская школа онлайн – под таким названием в течение двух месяцев выходили видеоуроки по национальному телевидению. Ежедневно в каждом уголке страны можно было учиться, не выходя из дома. ... подробнее →

Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики 06.06.2020 15:00 5 червня, під час онлайн-конференції правозахисні організації звернулися до влади з рекомендаціями щодо запуску роботи пунктів пропуску з окупованими територіями після карантину. Правозахисники ... подробнее →