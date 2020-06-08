В Москве отменили карантин 08.06.2020 17:00 Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Собянина, ... подробнее →

В Луганске вторые сутки не работает Vodafone 08.06.2020 15:00 Во временно оккупированном Луганске вторые сутки нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine. Об этом сегодня сообщили LIGA.net местные жители. "Связь пропала еще вчера примерно с 04:00 по всему ... подробнее →

Исполком УАФ проголосовал за продление контракта с Андреем Шевченко 08.06.2020 13:00 Исполком УАФ предложил главному тренеру национальной сборной Украины Андрею Шевченко новый контракт. Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года, сообщает UA-Футбол . Президент УАФ Андрей ... подробнее →