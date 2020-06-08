В Москве отменили карантин08.06.2020 17:00
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Собянина, ... подробнее →
В Луганске вторые сутки не работает Vodafone08.06.2020 15:00
Во временно оккупированном Луганске вторые сутки нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine. Об этом сегодня сообщили LIGA.net местные жители. "Связь пропала еще вчера примерно с 04:00 по всему ... подробнее →
Исполком УАФ проголосовал за продление контракта с Андреем Шевченко08.06.2020 13:00
Исполком УАФ предложил главному тренеру национальной сборной Украины Андрею Шевченко новый контракт. Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года, сообщает UA-Футбол . Президент УАФ Андрей ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня08.06.2020 11:00
За сутки в Украине зафиксировано 463 случая коронавируса, тогда как днем ранее было 485, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в понедельник, 8 июня. При этом количество выздоровевших ... подробнее →
СМИ узнали, куда спрятали Скрипалей08.06.2020 10:00
Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, перевезли в Новую Зеландию, где они проживают под новыми именами, передает LB.ua . Об ... подробнее →
МОЗ назвало правила проведения культурно-массовых мероприятий08.06.2020 09:00
Со среды, 10 июня, в Украине будет разрешено проведение массовых культурно-художественных мероприятий. Но только в тех регионах, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям ... подробнее →
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