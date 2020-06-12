Исполком УАФ назвал дату возобновления Первой лиги12.06.2020 17:00
Первая лига будет официально возобновлена. 11 июня большинство клубов проголосовало за продолжение чемпионата согласно регламента и решение было передано на подтверждение исполкому УАФ, сообщает ... подробнее →
Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе12.06.2020 16:00
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию Операции Объединенных сил ООС с целью изменения расписания работы пунктов ... подробнее →
Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ12.06.2020 15:00
Сегодня, по состоянию на 11.00, в контрольные пункты въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская» продолжили прибывать люди, которым необходимо попасть на временно ... подробнее →
Кабмин открывает КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом12.06.2020 14:00
Сегодня на внеочередном заседании правительства было принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированной Россией АР Крым и г. ... подробнее →
Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ12.06.2020 13:00
Донецкая областная госадминистрация выступает против открытия КПВВ, но за предоставление возможности получить украинские пенсиии людям из временно оккупированных территорий, передает Укринформ . Об ... подробнее →
Twitter заблокировал более 32 тысяч пропагандистских аккаунтов12.06.2020 12:00
Более 32 тысяч учетных записей в Twitter были заблокированы из-за подозрения в пропаганде. Об этом компания сообщила в своем блоге, передает Корреспондент.net . "Сегодня мы вносим 32 242 аккаунта в ... подробнее →
В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской12.06.2020 11:00
Жители ОРЛО могут попасть на подконтрольную Украине территорию и обратно лишь согласовав это с так называемым "министерством иностранных дел ЛНР", передает Depo.Донбасс . Об этом заявила ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июня12.06.2020 10:00
По состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19. За сутки - 683 новых случая. 16 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →
Нидерланды и Украина возобновляют авиасообщение12.06.2020 09:00
Нидерландская авиакомпания KLM восстановит рейсы между Нидерландами и Украиной уже с 15 июня. Об этом заявил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук, передает Укринформ . "Авиакомпания KLM ... подробнее →
Ляшко объяснил рекордный рост количества больных COVID-1912.06.2020 08:00
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рекордный рост количества людей, у которых обнаружили коронавирусную болезнь, получением результатов от образцов, которые были направлены на ... подробнее →
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