"Колос" – "Шахтер": анонс и прогноз букмекеров на матч УПЛ13.06.2020 17:00
Завтра, 14 июня, в рамках 26 тура Favbet Лиги встретятся "Колос" и "Шахтер". Поединок пройдет на столичном НСК "Олимпийский". Время начала матча – 17:00, сообщает Телеканал новостей "24" . В ... подробнее →
Ляшко назвал безопасные для летнего отдыха области Украины13.06.2020 15:00
В Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пока безопасно можно отдыхать в четырех областях – Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской. Об этом заявил главный ... подробнее →
СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины13.06.2020 14:00
В последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента. Так, ... подробнее →
На рынке в Пекине выявили очаг коронавируса13.06.2020 13:00
На одном из крупнейших рынков Пекина выявили четыре случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей, заявил в субботу, 13 июня, заместитель руководителя центра по профилактике и контролю ... подробнее →
Кабмин отменил пробное ВНО13.06.2020 12:00
Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня, сообщает Укринформ . Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время ... подробнее →
В Украине опять новый антирекорд по COVID-1913.06.2020 11:00
В Украине установлен новый антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило ... подробнее →
На КПВВ "Марьинка" умер мужчина13.06.2020 10:00
На КПВВ в Марьинке от сердечного приступа умер мужчина 1961 года рождения, который хотел попасть на территорию "ДНР". Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по ... подробнее →
У Елены Зеленской обнаружили коронавирус13.06.2020 09:00
Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского, получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Тесты ... подробнее →
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