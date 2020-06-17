Оккупанты на неделю перекроют движение в центре Луганска

17.06.2020 17:00

Движение по некоторым центральным улицам Луганска будет временно перекрыто с 18 по 24 июня в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы. ... подробнее →

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля

17.06.2020 16:00

В Украине будет продлен адаптивный карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Карантин продлится до конца июля. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, ... подробнее →

В "бункере" Путина установили "антикоронавирусный шлюз"

17.06.2020 15:00

В резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, РФ, установили специальный туннель для защиты от коронавируса, сообщает Корреспондент.net . Туннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня

17.06.2020 14:00

"Сегодня, по состоянию на 11:00, через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию последовало 68 человек", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины . Пропускные операции ... подробнее →

"Минай" - "Динамо": когда и где смотреть матч Кубка Украины

17.06.2020 13:00

Сегодня, 17 июня, состоится первый полуфинальный матч Кубка Украины по футболу. «Минай» примет киевское «Динамо». Начало матча – в 14:00. Стадион - ... подробнее →

Вчера через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 155 человек

17.06.2020 12:00

16 июня, КПВВ «Станица Луганская» работал с 7:00 до 18:00. «За это время линию разграничения в обе стороны пересекли 155 граждан. Еще 2 человека оккупационные администрации не ... подробнее →

В Украине "рекордное" количество новых и летальных случаев COVID-19 за сутки

17.06.2020 11:00

По состоянию на 17 июня в Украине лабораторно подтверждены 33 234 случая COVID-19. За сутки - 758 новых случаев. 31 человек умер от болезни. Это самый высокий показатель летальных случаев за сутки в ... подробнее →

В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ

17.06.2020 10:00

В оккупированном Луганске очередь из людей, требовавших пропуска на подконтрольную Украине территорию, разгоняли автоматчики. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал местный житель. Мужчина пытался ... подробнее →

Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения

17.06.2020 09:00

«Власти ДНР» согласны выпускать из «республики» всех желающих попасть на подконтрольную Украине территорию. Но впускать в «ДНР» будут только людей, причины приезда ... подробнее →

Борис Джонсон заявил о прорыве в лечении COVID-19

17.06.2020 08:00

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что местные ученые сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавируса. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

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