Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"18.06.2020 17:00
В ОРЛО изменился порядок въезда с подконтрольной Украине территории через КПВВ "Станица Луганская", передает Cxid.info . Главарь "ЛНР" Пасечник внес изменения в указ "О некоторых вопросах пересечения ... подробнее →
Украинские дизайнеры создали "персональные офисы" для работы "на удаленке"18.06.2020 16:00
Украинские архитекторы из компании Cosmos in разработали мобильные домики размером 3х4 метра для удаленной работы во время карантина, сообщает Дом 24 . Их можно разместить во дворе дома или на даче. ... подробнее →
В Госпогранслужбе Украины ответили на актуальные вопросы пересечения границы (ВИДЕО)18.06.2020 15:00
Сегодня Госпогранслужба Украины провела онлайн-трансляцию, посвященную актуальным вопросам пересечения границы, линии разграничения на Донбассе и админграницы с Крымом. Представитель ГПСУ, ... подробнее →
Рада отменила ВНО и ГИА в этом году18.06.2020 14:00
Глава парламента Дмитрий Разумков подписал закон об отмене прохождения обязательных экзаменов для выпускников в связи с эпидемситуацией в стране. За соответствующий законопроект №3669 "О внесении ... подробнее →
У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус18.06.2020 13:00
Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня сообщила его пресс-служба, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "Повода для ... подробнее →
Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)18.06.2020 12:00
В матче 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" обыграло на выезде "Минай" со счетом 2:0 и вышло в финал турнира, сообщает football.ua . Дублем в составе киевлян отличился полузащитник Миккель Дуэлунд, ... подробнее →
В Украине растет количество новых случаев COVID-19 за сутки18.06.2020 11:00
По состоянию на 18 июня в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. ... подробнее →
В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ18.06.2020 10:00
В Луганске "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" разрешила выезд за паспортами РФ лицам, получившим уведомление о готовности к выдаче документа, передает Cxid.info . Об этом ... подробнее →
17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек18.06.2020 09:00
17 июня через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекли 78 человек, в обратном направлении - 81 человек, сообщает ... подробнее →
В Молдове зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID18.06.2020 08:00
В Молдове за минувшие сутки выявили 478 новых случаев коронавируса и это рекордный ежедневный показатель в стране, сообщает Корреспондент.net . По данным Минздрава страны, за последние сутки в ... подробнее →
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